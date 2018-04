et Vincent Serrano

publié le 03/04/2018 à 19:46

C'est un geste qui, pour l'instant, est inexpliqué. Dimanche 31 avril dernier, en Seine-Saint-Denis, une maman s'est défenestrée avec sa petite fille de deux ans dans les bras. Tombée du huitième étage, elle a tué un passant dans sa chute. La mère a succombé à ses blessures ce mardi 3 avril. La fillette elle, est grièvement blessée. Pour l'heure, tout indique un geste suicidaire.



Un drame qui s'est produit en plein jour, vers 16 heures, alors que l'avenue Jean Jaurès est noire de monde. Une femme qui travaillait dans l'Intermarché au pied de l'immeuble où la mère et sa fille habitaient. Assise derrière sa caisse, elle s'est immédiatement précipitée sur le trottoir. "J'ai entendu un boum, j'ai vu la dame et un monsieur par terre. Je me suis approchée de la petite, je l'ai couverte, je lui ai donné la main, je lui ai parlé pour qu'elle reste avec nous", raconte-t-elle.

Emmené à l'hôpital, le passant a succombé à ses blessures au thorax et à la hanche. Après avoir été plongée dans le coma, la mère est morte ce mardi après-midi. Sa petite fille de deux ans est toujours dans un état grave. Du côté de l'enquête, la piste du suicide est privilégiée. La porte de l'appartement était fermée de l'intérieur et une chaise a été retrouvée devant la fenêtre de la cuisine qui donne sur l'avenue.

À écouter également dans ce journal :

- Le bras de fer, jour 1 : comme prévu, la grève des cheminots contre la réforme SNCF démarre à grande vitesse. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris en soutien aux grévistes.



- Grosse pagaille également dans les aéroports. À la grève d'Air France, s'ajoute une énorme panne technique chez Eurocontrol, le système de sécurité des aéroports européens.



- La tension ne retombe pas dans les universités françaises. À Paris, la fac de Tolbiac a voté ce mardi le blocage illimité, pour réclamer le retrait du projet de loi sur l'entrée à l'université.



- Un sénateur suggère d'aligner la règle de trois mandats cumulables des parlementaires au Président.



- Des chercheurs ont mis au point un emmental qui soulage des maladies de l'intestin.