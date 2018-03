publié le 30/10/2017 à 18:39

Deux jours après la disparition d'Alexia, en Haute-Saône, un corps a été découvert non loin du lieu du drame, lundi 30 octobre. Des analyses sont en cours pour l'identification, a-t-on appris de source proche de l'enquête. Le procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic, a annoncé un point de presse à 19h30 à la gendarmerie de Gray "suite à une évolution de l'enquête".



Les enquêteurs privilégiaient lundi la piste de l'enlèvement 48 heures après la disparition de la jeune femme et redoutaient une issue fatale. Plus tôt dans la journée, près de 350 personnes ont participé à une gigantesque battue pour tenter de retrouver Alexia, qui a disparu alors qu'elle faisait son jogging, samedi 28 octobre dans la matinée. Encadrés par 17 militaires, quatre groupes se sont élancé à travers bois et dans les cultures pour ne rien laisser au hasard.

À écouter également dans ce journal :

- La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté a été requise par l'avocate générale contre Abdelkader Merah ce lundi 30 octobre.

- Affaire Tapie : les derniers recours déposés par Bernard Tapie, dans l'affaire de l'arbitrage controversé lui ayant permis de recevoir 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit lyonnais, ont été rejetés lundi 30 octobre, a-t-on appris auprès des avocats des deux parties.



- La loi antiterroriste qui doit remplacer l'état d'urgence devrait entrer en vigueur dès mardi 31 octobre. Elle a été signée par Emmanuel Macron ce lundi dans son bureau à L'Élysée.



- États-Unis : nouvel épisode dans l'affaire russe. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump a été inculpé ce lundi pour complot contre les États-Unis.



- Gard : le corps d'un homme de 89 ans a été découvert à son domicile. Ses jambes étaient attachées. C'est un voisin inquiet de ne plus le voir qui a donné l'alerte.