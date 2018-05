publié le 10/05/2018 à 19:06

Près de Montauban, les gendarmes sont sur les dents après une tentative d'enlèvement. L'affaire est prise très au sérieux. Mardi 8 mai, vers 19h30, dans le petit village de Mas-Grenier, à une vingtaine de kilomètres de Montauban, une collégienne de quatorze ans réussit à échapper à un automobiliste.



L'adolescente rentrait chez elle lorsque le conducteur a garé sa voiture avec les warning sur le trottoir avant de l'accoster et s'est adressé à elle dans une langue étrangère. "Elle a voulu partir et il l'a attrapée par le bras, l'a tirée jusqu'à la voiture, a ouvert la portière. Elle s'est débattue. Il y avait la bordure, il a perdu un peu l'équilibre et il a failli tomber. C'est comme ça qu'il l'a lâchée et qu'elle a pu se sauver", explique Ludivine, la maman de la collégienne.

Extrêmement choquée et en larmes, la jeune fille s'est réfugiée chez elle avant d'être entendue par les gendarmes et de donner le signalement de l'homme auquel elle venait d'échapper. "Un monsieur de 1m63 à peu près, un peu costaud, chauve, qui avait de grosses joues et il était blanc de peau", décrit la mère de l'adolescente.

48 heures après, la maman est partagée entre plusieurs sentiments. "Beaucoup de colère, un peu de haine. J'ai peur pour mes enfants (...). J'espère vraiment qu'on pourra retrouver cette personne et éviter d'autres victimes", explique-t-elle au micro de RTL. Le suspect est activement recherché par les gendarmes, tout comme son véhicule en partie identifié par la collégienne.

