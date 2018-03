Le journal de 18h : depuis six mois, des dealers séquestraient une octogénaire

L'histoire est consternante. Des dealers ont profité d'une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cela se passe à Grigny, dans l'Essonne, dans le quartier de la Grande Borne. Voilà six mois que des trafiquants avaient posé leurs valises chez cette femme de 85 ans, totalement isolée.



C'est à la faveur d'un dégât des eaux que les pompiers ont découvert le pot aux roses. C'est donc tout à fait par hasard que les pompiers ont découvert la situation de cette octogénaire. À travers la cloison d'un appartement voisin, ils entendent la timide voix d'une femme âgée qui appelle à l'aide. "Je suis enfermée chez moi, je n'ai pas les clefs". Les pompiers passent par la fenêtre et découvrent un appartement délabré.

Des détritus jonchent le sol, une forte odeur d'urine a envahi les lieux. Et dans un coin, de l'argent, de la drogue et des armes. En tout, deux pistolets, 22.000 euros en petites coupures et 10 kg de cannabis.

La femme de 85 ans est atteinte d'Alzheimer et ne bénéficie d'aucune aide socio-médicale. Depuis environ dix mois donc, des dealers du quartier en ont profité, se sont emparés de ses clefs et utilisaient régulièrement les lieux pour entreposer le produit de leurs trafics, sans jamais s'occuper d'elle. Pour le moment, l'enquête en cours n'a pas permis d'identifier les dealers. Quant à l'octogénaire, elle vient d'être placée dans un établissement pour personnes âgées.

