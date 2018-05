publié le 21/05/2018 à 13:23

Trois personnes ont été arrêtées et mises en garde à vue ce lundi 21 mai au matin, dans l'enquête sur le décès d'un homme, battu à mort vendredi 18 mai. Il s'agissait d'un homme de 32 ans, un Français né au Burkina Faso. Il a été agressé par un groupe de jeunes dans un parc du quartier Saragosse aux alentours de 19h.



C'est très tôt ce lundi que trois mineurs ont été arrêtées dans le quartier de Saragosse. Ils sont actuellement en garde à vue dans le commissariat de Pau. Tout le week-end, les enquêteurs ont entendu les divers témoins de l'agression de vendredi soir. En tout, une cinquantaine de témoignages, ce qui a permis d'apporter de précieux renseignements pour identifier la dizaine de jeunes ayant participé au lynchage.

Dans le quartier de Saragosse, la progression de cette enquête rassure. On en sait un peu plus sur la victime qui était un Burkinabé de 32 ans arrivé à Pau en début d'année. Connu des services de police, notamment en région parisienne, il avait été condamné pour des vols aggravés et des trafics de stupéfiants entre 2010 et 2015, en particulier dans le Val-d'Oise. Le parquet a confié qu'il ne souhaitant pas communiquer pour l'instant afin de ne pas entraver l'enquête confiée à la PJ de Pau.

À écouter également dans ce journal :

- MANIFESTATIONS : Les fonctionnaires de nouveau dans la rue demain, mardi 22 mai. La mobilisation va entraîner des perturbations dans les crèches, les écoles, mais aussi dans les vols ou le milieu de la santé. Ce sera la troisième mobilisation de la fonction publique depuis le début du quinquennat. Une mobilisation unitaire puisque toutes les organisations syndicales seront ensemble.



- POLITIQUE : Ne l'appelez plus "la nièce Le Pen". Marion Maréchal a rayé les deux derniers mots de son nom d'usage, pour ne s'appeler désormais que "Marion Maréchal", comme son père. L'ancienne députée semble faire table rase d'une lignée un peu encombrante.



- SANTÉ : Une première mondiale a été réalisée à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Sept patients au total ont bénéficié d'une greffe d'un genre nouveau. Ils souffraient de lésion ou de cancer de l'appareil respiratoire, incurable pour certains. On leur a greffé un nouvel organe artificiel. Une prouesse qui pourrait à l'avenir régler le problème de manque de donneurs.



- FOOTBALL : Ajaccio décroche son pré-ticket pour la Ligue 1. L'AC Ajaccio a remporté le match de prébarrage dimanche 20 mai au soir, 5-3 aux tirs aux buts face au Havre. Les Corses doivent maintenant battre le barragiste de Ligue 1, Toulouse. Match aller en Corse après-demain mercredi, retour dimanche.



- FOOTBALL - Grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé, qui s'est fait une grosse entorse à la cheville droite dimanche soir face au Real Sociedad. L'ailier du FC Barcelone s'est pris un violent tacle. Dembélé est attendu après-demain à Clairefontaine, avec les Bleus, pour préparer la Coupe du Monde.