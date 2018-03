publié le 31/05/2017 à 13:15

Un jeune garçon âgé de 12 ans a permis d'éviter un accident grave sur une autoroute en Gironde le jeudi 18 mai. Alors qu'il voyageait en voiture avec son père depuis le Pays basque pour rentrer vers Paris, l'enfant a alerté les gendarmes en raison du comportement étrange du chauffeur, qui roulait en état d'ébriété. Après un petit accrochage sans dommage avec un camion, le garçon a réussi à convaincre son père de faire une pause sur une aire d'autoroute. C'est là qu'il a contacté les gendarmes, surpris par son calme et sa maturité.



Quand les représentants des forces de l'ordre sont arrivés sur place, ils ont constaté que le conducteur est effondré sur le volant. Le père de famille présente un taux d'alcoolémie cinq fois supérieur à la limite autorisée. "Finalement réveillé après plusieurs secousses, l'intéressé paraît totalement désorienté et s'avère incapable de comprendre les questions et demandes de la patrouille. Il tente à plusieurs reprises de redémarrer le véhicule", précise la gendarmerie de la Gironde sur sa page Facebook. Placé en cellule de dégrisement, le père a indiqué qu'il n'en voulait pas à son fils, finalement récupéré par sa mère.

À écouter également dans ce journal

- Nathalie Kosciusko-Morizet s'est exprimée ce mercredi sur l'affaire Ferrand, en estimant que "l'erreur est autour de l'idée qu'il ne pourrait pas y avoir d'enquête. Il y a une accumulation de faits troublants", a-t-elle déclaré sur RTL.

- Emmanuel Macron a fait passer un message lors du Conseil des ministres ce mercredi. Le président a appelé son équipe gouvernementale à "la solidarité" et à "la responsabilité", ajoutant que la presse ne devait pas "devenir juge", a indiqué Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement.



- Les conducteurs de matières dangereuses ont entamé leur 6e jour de grève. De grosses difficultés sont constatées dans certaines stations-service, notamment dans le XVIe arrondissement de Paris avec une longue file d'attente à la pompe et des automobilistes inquiets.



- Une forte explosion dans le quartier diplomatique à Kaboul a fait au moins 80 morts et plus de 300 blessés ce mercredi. L'ambassade de France a été touchée, avec des dégâts matériels.



- Grosse déception pour Jo-Wilfried Tsonga, éliminé ce mercredi dès le premier tour à Roland-Garros. Son match, stoppé la veille par la nuit, a repris pour un jeu, celui qui a permis à son adversaire Renzo Olivo, 91e joueur mondial, de s'imposer en quatre sets (7-5, 6-4, 6-7, 6-4).