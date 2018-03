avec Vincent Parizot et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/11/2016 à 13:12

Les salariés d'Air France accusés du lynchage de leur DRH en octobre 2015, avec l'épisode de la chemise arrachée, ont connu le verdict du tribunal de Bobigny ce mercredi 30 novembre. Trois d'entre eux ont été condamnés à des peines de trois à quatre mois de prison avec sursis. Deux autres prévenus ont été relaxés. Les peines prononcées ne seront pas inscrites à leur casier judiciaire.



Ce verdict permet de "clore un épisode regrettable" pour la direction d'Air France. Pour les ex-salariés de la compagnie, la plaie reste ouverte. "Je suis personnellement abîmé. À qui en vouloir ? Les images ont tourné en boucle, on a tout entendu sur cette affaire, c'est ce qui a fait le plus de mal", dit l'un d'entre eux. Dix autres ex-salariés, poursuivis pour des dégradations, ont écopé d'une amende de 500 euros.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande et Manuel Valls ont eu un entretien de 30 minutes en tête-à-tête en marge du Conseil des ministres. Mais la guerre des nerfs continue. "L'ambiance est pourrie, il faut que ça cesse", lâche un membre du gouvernement à RTL.

- Les absences pour raison de santé au sein des collectivités territoriales ont fortement augmenté en 2015. Ce taux d'absence, défini comme la part du temps de travail perdue en raison des absences, a augmenté de 26% depuis 2007.



- Un garçon de 3 ans est décédé à Reims le 26 novembre. Sa mère et son compagnon ont été placés en détention provisoire deux jours plus tard, l'enfant ayant été victime de violences répétées.



- 168 maires d’Île-de-France ont adressé une lettre ouverte à Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour protester contre la piétonnisation d'une partie des voies sur berges, mesure voulue pour lutter contre la pollution.



- Une proposition de loi sera débattue jeudi à l'Assemblée nationale pour étendre au numérique le délit d'entrave à l'IVG. "Nous avons déjà légiféré sur le délit d'entrave qui s'est aujourd'hui déplacé sur Internet par des sites qui avancent masqués", explique Catherine Coutelle, députée socialiste et rapporteur de cette proposition.