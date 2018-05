publié le 17/05/2018 à 14:22

Fin de l'avis de recherche de la famille Da Silva. Après avoir disparu de leur domicile près de Nancy le 24 avril dernier, les parents et les deux enfants âgés de six et treize ans ont été retrouvés sains et saufs à Montpellier, a annoncé la police ce jeudi 17 mai au matin.



Une personne les aurait reconnus après les appels à témoins des trois sœurs de Stéphane Da Silva sur les réseaux sociaux. "Enfin on va revivre", dit l'une d'entre elles.

Ont-ils fui pour échapper aux mains de trafiquants de drogue qui les recherchaient ? C'était la piste que privilégiait les enquêteurs quand ils avaient découvert leur appartement fracturé et fouillé de fond en comble. Des doses de méthadone avaient été retrouvées et des listes de pesées avec les mentions "brune" et "blanche". La police est en train d'entendre la famille pour en savoir plus.

A écouter également dans ce journal :

- Vieillesse : Le Comité Consultatif National d'Ethique dresse le constat terrifiant que la plupart des six millions de personnes de plus de 75 ans sont déconsidérées, mises au ban de la société, parfois même maltraitées.



- Santé : Une étude sur alcool et travail montre que toutes les catégories professionnelles sont concernées par une consommation à risque. Les femmes cadres sont particulièrement vulnérables.



- ZAD Notre Dame des Landes : La seconde opération d'expulsion, entamée à l'aube, est déjà bouclée. Pour les sept squats visés, 1.500 militaires ont été mobilisés. Malgré des tirs de grenades lacrymogènes audibles dans la matinée, aucun gros affrontement ou blessé n'a été signalé.



- Manifestation : La CGT va rejoindre la France Insoumise le 26 mai. Ils espèrent une "marée populaire" pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'un changement de position fondamental puisque la CGT restait en retrait des partis politiques depuis les années 1990. À Paris, le cortège partira de la Gare de l'Est - clin d’œil aux grévistes SNCF - pour se terminer Place de la Bastille.