et Stéphane Carpentier

publié le 15/02/2018 à 13:33

Six mois après la disparition de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais a avoué avoir tué "pas accident" la fillette. Il a emmené les gendarmes sur les lieux où il avait déposé le corps de l'enfant et des ossements ont été retrouvés.



Les recherches débutées hier ont repris ce matin avec les enquêteurs de la police scientifique et les équipes cynophiles tout près de Saint-Franc, un secteur enneigé assez isolé. En hiver, le lieu où le corps de la victime a été laissé est assez calme, mais l'été il est très fréquenté notamment par les randonneurs.

Les experts de la gendarmerie sont à la recherche d'autres ossements, après avoir retrouvé un crâne et un os long de Maëlys. Ils veulent retrouver l'essentiel du squelette pour essayer de comprendre les circonstances du décès.

