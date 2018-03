publié le 26/12/2017 à 14:10

Le procureur de Marseille veut éteindre le début d'une polémique dans l'affaire de l'accident de Millas le 14 décembre dernier, durant lequel six enfants ont été tués.



Ce mardi 26 décembre, il a révélé que les antidépresseurs que prenait la conductrice du car scolaire n'avaient rien à voir avec l'accident, même si cette femme de 45 ans reste mise en examen pour "homicide involontaire".

Cette dernière est très soutenue par une partie des habitants de la région. Près de 12.000 d'entre eux ont signé une pétition pour la défendre.

Depuis ce mardi 26 décembre la mairie de Saint-Féliu-d’Avall, où étaient scolarisées toutes les victimes, est ouverte pour aider les familles. Plusieurs salles ont été aménagées en différents ateliers pour répondre à toutes les questions liées aux démarches administratives et apporter un soutien psychologique.

