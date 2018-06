Le Journal de 12h30 du 12/06/2018 - Disparus de l'Ariège : les corps de Christophe Orsaz et de sa fille retrouvés

avec Stéphane Carpentier et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/06/2018 à 13:15

Le mystère de la disparition de Célia et de son père Christophe en Ariège semble être résolu. Après sept mois d'enquête, et alors que quatre personnes sont en garde à vue, leurs corps viennent d’être retrouvés.



Tôt le matin de ce mardi 12 juin, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont ouvert le regard d’une fosse septique d’une maison abandonnée, non loin de l’endroit où avait été retrouvé la voiture incendiée de la victime.

Les restes de Christophe Orsaz ont été découverts sur les indications d’une des quatre personnes en garde à vue depuis lundi 11 juin, qui a fini par avouer l’assassinat du jardinier et de sa fille. Plusieurs agresseurs ont tendu un piège et prétexté un rendez-vous professionnel, pour attirer Christophe Orsaz dans un endroit isolé.

Selon La Dépêche du Midi, il aurait ensuite été battu à mort à coup de barre de fer. Coïncidence tragique, il était alors accompagné de sa fille de 18 ans, qu’il emmenait à la gare. Les assassins l’auraient alors abattu d’un coup de fusil.



Depuis la disparition de Célia et son père en novembre, sept gendarmes de la section de recherche de Toulouse ont travaillé en permanence sur ce dossier mystérieux. La piste de la disparition volontaire a vite été abandonnée. En effet, la voiture incendiée, l’absence de corps à proximité, et les incohérences de l’ex-maîtresse de Christophe Orsaz, ont orienté les enquêteurs vers la piste criminelle.

À écouter également dans ce journal

- Il est tombé l'équivalent de cinq jours de pluie sur les dernières 24 heures en Île-de-France. Une voie SNCF a été emportée par la crue d'un torrent. Une rame de RER B s'est couchée partiellement sur la chaussée juste avant la gare de Courcelles-sur-Yvette il y a 7 blessés légers.



- Le sommet historique entre Donald Trump et Kim-Jong-Un a débouché sur la signature d'un document commun, ce qui est inédit. Dans ce texte, le dirigeant Nord-Coréen s'engage sur une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne mais n’indique pas comment.



- Après près de deux jours d'attente, les 629 migrants à bord de l’Aquarius qui avaient été secourus au large de la Libye, devraient pouvoir rejoindre l'Espagne. L'Italie n'a pas voulu d'eux, mais doit affréter deux bateaux comme le prévoit le droit maritime, pour les aider à atteindre la côte espagnole, 1300 kilomètres plus loin.