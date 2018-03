et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/09/2016 à 13:15

Quinze salariés doivent répondre de leurs actes devant le tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à partir du mardi 27 septembre dans le cadre de l'affaire dite de la "chemise arrachée". Un procès qui s'étale sur deux jours dans une salle d'audience remplie. Dix salariés sont poursuivis pour "dégradations" et cinq pour "violences en réunion". Les salariés poursuivis pour violences encourent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende au pénal.



À l'appel de l'intersyndicale d'Air France, plusieurs centaines de militants sont venus soutenir leurs camarades au Palais de justice de Bobigny. La CGT, qui compte plusieurs membres parmi les prévenus, souhaite faire de cette journée un plaidoyer pour "les libertés syndicales". "On constate depuis des mois une recrudescence des attaques contre les représentants des salariés pour museler les salariés", a confié Philippe Martinez au micro de RTL, en marge de ce rassemblement. La manifestation se déroule pour l'instant dans une ambiance détendue, sous l'égide de chemise blanche déchirée.

À écouter également dans ce journal

- Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,4% en août selon les statistiques rendues publiques lundi 26 septembre par Pôle emploi. Des milliers d’emplois demeurent cependant non pourvus. comme sur le site d’Euromaster à Grenoble, qui recherche 150 salariés en CDI.



- Alstom : 350 salariés sont montés à bord d'un TGV affrété pour l'occasion. Les employés de l'usine de Belfort vont manifester à Paris contre la fermeture du site.



- Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy publie un livre, La cause du peuple, dans lequel il revient sur le mandat de l'ancien président de la République en livrant quelques anecdotes explosives et parfois embarrassantes pour l'ancien chef d'État.