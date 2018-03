Le journal de 12h30 : l'ancien électricien de Picasso change de version

publié le 31/10/2016 à 13:13

L'ex-électricien Pierre Le Guennec, condamné avec son épouse Danielle en 2015 à deux ans de prison avec sursis pour le recel de 271 œuvres de Picasso, a présenté une nouvelle version des faits lors de l'ouverture de leur procès en appel lundi à Aix en Provence. "Madame Picasso Jacqueline avait des problèmes avec Claude Picasso", a déclaré Pierre Le Guennec en début d'audience, la voix tremblante et l'expression maladroite.



Quelques mois après le décès de Pablo Picasso, "elle m'a demandé de bien vouloir mettre chez moi en réserve des sacs poubelle", qu'il chiffre entre 15 et 17. Un temps indéterminé après, elle lui aurait demandé de lui rendre, et lui aurait dit de garder le dernier en disant : "gardez-le, c'est pour vous". Jusqu'à présent, les époux Le Guennec avaient affirmé avoir obtenu le sac des époux Picasso en 1971 ou 1972, donc avant la mort du peintre en 1973.

Éric Dupont Moretti, avocat des prévenus, a affirmé n'avoir obtenu cette version de son client il y a seulement quelques jours, "difficilement" et a demandé un complément d'information. Pierre Le Guennec a indiqué qu'il s'agissait "peut-être" de faire échapper ces sacs à l'inventaire de succession et a affirmé ne pas avoir dit la vérité plus tôt par "peur qu'on m'accuse ainsi que madame d'avoir volé ces sacs".

À écouter également dans ce journal

- Le nombre de candidats inscrits à la session 2017 des concours d'enseignants progresse de 5%, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué.



- Alstom et Bombardier ont remporté l'appel d'offres de 3 milliards d'euros pour la construction de RER nouvelle génération pour l’Île-de-France. 270 trains vont être assemblés dans les usines de Valenciennes et Crépin.



- Jean-Frédéric Poisson n'exclut pas de voter Marine Le Pen en cas de duel avec François Hollande au 2e tour de la présidentielle. Bruno Le Maire s'insurge et lui demande de retirer ses propos.



- Le déraillement du TGV Est en novembre dernier, qui a fait 11 morts et 42 blessés, est la conséquence d'une erreur de calcul selon un rapport d'étape. Le train a commencé à freiner 2 mètres avant une courbe, mais selon les enquêteurs, il aurait dû le faire 3 mètres avant.



- Serge Lama est en deuil. Michèle Chauvier, son épouse depuis 25 ans, est décédée vendredi à l’âge de 71 ans, victime d’un AVC dans leur résidence secondaire, à Romilly-du-Perche.



- La colère monte au Maroc après la mort d'un vendeur de poissons, vendredi 28 octobre. Mouhcine Fikri, a qui la police avait pris son chargement, est mort broyé par une benne à ordures.