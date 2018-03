publié le 29/04/2016 à 13:33

Fiona, une adolescente de 13 ans a fugué pendant quelques jours avec un homme de 44 ans, rencontré sur les réseaux sociaux, il y a quinze jours. Disparue dans le Pas-de-Calais, elle a été retrouvée saine et sauve, en Alsace.



L'homme marié, père de famille, avait parcouru 1.200 km aller-retour pour aller chercher Fiona. Celle-ci a laissé derrière elle une lettre pour ses parents, expliquant partir par amour. Aujourd'hui, ses proches sont soulagés, mais la justice continue son travail. La jeune fille en bonne santé va être examinée par un médecin. S'il y a eu des relations sexuelles, et même si elle était consentante, le quadragénaire pourra être poursuivi en justice. En attendant, il sera déféré devant le procureur d'Arras. Il n'est pas connu de la justice pour être un prédateur, mais devrait quand même être mis en examen au moins pour soustraction de mineur. Il risque 5 ans de prison.

À écouter également dans ce journal

- De violents affrontements ont éclaté, jeudi 28 avril, dans plusieurs villes de France à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail. À Paris, Rennes, Marseille ou encore Nantes, des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre. 124 personnes ont été arrêtées. On déplore 24 policiers blessés, dont 3 grièvement. Depuis le début du mouvement, des manifestants ont déjà été condamnés à des peines allant de la simple amende à 8 mois de prison ferme pour violences et jets de projectiles sur policiers.

- Nuit Debout : Les forces de l'ordre ont dispersé plusieurs centaines de personnes qui refusaient de quitter la place malgré l'ordre d'évacuation après minuit. Il y a eu des heurts entre les participants à Nuit Debout et la police qui a interpellé 24 personnes.



- L'ambiance est tendue dans la famille Le Pen à l'approche du 1er mai. La présidente du FN n'organisera pas de défilé, mais un banquet à la porte de la Villette. Son père, lui, ira bien à la statue de Jeanne d'Arc, mais les adhérents qui l'accompagneront risquent des sanctions au sein du parti d'extrême droite.



- La croissance économique a atteint 0,5% du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2016 en France, selon une première estimation de l'Insee. C'est mieux que prévu. Ce chiffre, en hausse par rapport au dernier trimestre 2015 (+0,3%), s'explique notamment par une augmentation de la consommation des ménages, sa plus forte depuis fin 2004 (+1,2%), précise l'Insee.



- À partir de ce week-end, la SNCF fera payer l'échange des billets de TGV entre 5€ et 15€ selon que la modification a lieu un mois avant ou le jour même du départ.



- Michel Platini, suspendu 6 ans dans le cadre du scandale de la FIFA, sera auditionné ce 29 avril par le Tribunal Arbitral du Sport, la plus haute juridiction sportive, à Lausanne. C'est la dernière voie de recours pour le Français.