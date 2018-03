publié le 30/01/2017 à 13:30

L'autoroute A13 sera restée fermée pendant 6 heures à hauteur d'Épône dans les Yvelines. Un terrible carambolage a fait au moins 65 blessés, dont cinq graves. Quatre voitures, un camion de marchandises et deux bus qui transportaient des ouvriers se sont encastrés les uns dans les autres. Il pourrait y avoir eu un phénomène de suraccident, le camion a voulu éviter un simple accident entre deux voitures et s'est retrouvé au travers de l'autoroute "en portefeuille" quand les deux cars sont venus l'emboutir.



L'accident s'est produit peu après 5 heures, à un horaire où le trafic était encore faible ce qui a permis que l'accident ne soit pas plus grave. Pour les 99 pompiers et 15 équipes du Samu mobilisées, le bilan est "miraculeux" au vu du nombre de véhicules impliqués dans cet accident monstre.

À écouter également dans ce journal

- Que le meilleur gagne, Benoit Hamin a rejoint la liste des prétendants à l'Élysée. On a vu une poignée de main furtive entre Manuel Valls et Benoît Hamon, pas sûr que ce soit suffisant pour rassembler tout le PS derrière sa candidature. C'est donc Bernard Cazeneuve qui va devoir faire le trait d'union.

- L'enquête continue autour des soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon. Marc Ladreit de Lacharrière, propriétaire de La Revue des Deux Mondes et ami de François Fillon, a été entendu ce lundi matin par la police.



- En carte bleue, 10% des paiements sont réalisés sans contact, le succès est tel que le groupement des cartes bancaires a décidé de relever le plafond pour payer de 20 à 30 euros.



- Le Conseil de Paris se penche sur le futur de la capitale, avec plusieurs projets au programme qui prévoient des marchés, des rues sans feux rouges ou un périphérique recouvert.



- Une mosquée prise pour cible au Canada, un attentat terroriste a dénoncé le Premier ministre Justin Trudeau. Deux suspects ont été placés en garde à vue. La fusillade à Quebec a fait six morts et huit blessés.



- Mohamed Abrini a été remis pour 24 heures aux autorités françaises, le temps d'être mis en examen par un juge antiterroriste. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle à la fois dans les attentats de Bruxelles et de Paris.



- L'équipe de France de Handball a décroché dimanche son sixième titre mondial, ils sont l'équipe la plus titrée de ce sport. La tournée des grands-ducs doit s'achever ce lundi en fin d'après-midi à l'Élysée.