publié le 30/03/2018

Nordhal Lelandais a fini par parler, après avoir été transporté sur les lieux où on a retrouvé les restes du crâne d’Arthur Noyer. Jeudi 29 mars au soir, celui qui est mis en examen dans la mort de la petite Maëlys a avoué le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer. Est-il un tueur en série ? Cette question obsède les familles d'une dizaine de disparus en Isère et en Savoie. Malik a disparu il y a six ans à Échirolles. Sa sœur Dalila reprend espoir.



"S’il a pu tuer une petite fille de neuf ans et un jeune militaire, il en a peut-être tué d’autres. Il y a de quoi se poser de grandes questions", estime-t-elle. "S’il a d’autres choses à dire et s’il veut vraiment libérer sa conscience, qu’il aille jusqu’au bout. Il a pu avouer deux meurtres, est-ce qu’il y en a d’autres ? Ça fait peur quand même. On se pose des questions."

Pour Dalila, ces nouveaux aveux de Nordahl Lelandais "laissent un espoir" : "S’il y a quelque chose à dire, que ce soit pour Malik ou pour d’autres disparus, il faut qu’il parle."

À écouter également dans ce journal

- Réforme des institutions : Emmanuel Macron souhaitait diminuer le nombre de parlementaires. Un accord vient d'être conclu avec les présidents des deux assemblées ; le nombre de députés et de sénateurs va donc baisser de 30%. Explications.



- Grève inédite chez Carrefour dès samedi 31 mars pour protester contre la restructuration du groupe en difficulté. Les syndicats ont choisi le week-end de Pâques, traditionnellement l'un des plus chargés, pour se faire entendre. Le mouvement a même déjà commencé dans certains hyper-marchés, comme celui de Lormont, près de Bordeaux.



- Baisse des emplois aidés, suppression annoncée de la taxe d'habitation, les élus locaux ont-ils raison de se plaindre ? C'est le thème du magazine Capital du mois d'avril dont RTL est partenaire.



- Le maire de Provins (Seine-et-Marne) souhaite que les 700 petits écoliers de sa commune portent un uniforme. Il a repris à son compte les propos de Jean-Michel Blanquer sur RTL en décembre dernier. Le ministre de l'Éducation nationale prônait le port de l'uniforme au cas par cas, dans les établissements qui veulent le développer. Le maire Les Républicains s’explique.



- La France va-t-elle déployer des soldats dans le nord de la Syrie aux côtés des forces kurdes pour contrer l'offensive turque ? Une délégation kurde reçue hier à l’Élysée, a affirmé qu'Emmanuel Macron s'y était engagé auprès d'eux. Mais ce matin, l’Élysée dément.