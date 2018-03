Le journal de 12h30 : à Lille, le procès de la fusillade du Theatro débute ce lundi

publié le 28/11/2016 à 13:12

Le procès de la fusillade du Theatro de Lille s’ouvre lundi aux assises du Nord, plus de quatre ans après les faits. Deux hommes vont être jugés : Fayçal Mokhtari, 36 ans, tireur présumé, et son ami Djelloul Cherifi, 28 ans. Le premier est accusé d’avoir tiré au fusil kalachnikov sur l’entrée de la boîte de nuit lilloise d’où le duo venait d’être refoulé, tuant deux personnes et en blessant six autres.



Vers 3h du matin le 1er juillet 2012, le principal suspect a tiré pendant une trentaine de secondes sur cette discothèque, tuant une employée de 25 ans, Sabrina Vasseur, une esthéticienne qui tenait le vestiaire pour arrondir ses fins de mois, et Hamza Belaïdi un Algérien de 26 ans travaillant pour un bailleur social.Les accusés ont été interpellés cinq jours après les faits à Figueras, en Espagne, alors qu’ils avaient espéré gagner le Maghreb.

Le procès doit se tenir jusqu’au 6 décembre. Pour les jurés, il s’agira notamment de déterminer s’il y a eu ou non préméditation de la part du tireur présumé et de son complice, qui risquent la réclusion criminelle à perpétuité. L’accusation fait valoir que Fayçal Mokhtari a proféré des menaces avant de retourner à sa voiture, pour y prendre la kalachnikov. Une action en deux temps qui prouve la préméditation, explique à l’agence AFP Me Blandine Lejeune, avocate de la famille de Hamza Belaïdi

- François Fillon qui a largement remporté la primaire de la droite et du centre face à Alain Juppé est déjà occupé à constituer son prochain gouvernement. Il devrait également nommer ses fidèles à des postes clés des Républicains.



- Déjeuner sous tension entre François Hollande et Manuel Valls, ce lundi midi. Les deux hommes devraient revenir sur l'entretient accordé par le Premier ministre au JDD, dans lequel il explique ne pas exclure de se présenter contre le chef de l'État à la primaire de la gauche en janvier prochain.



- Le parquet général de Riom (Puy-de-Dôme) a annoncé lundi qu'il interjetait appel du verdict des assises dans le procès de l'affaire Fiona pour la mère de la fillette, Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf.



- À Alep, un tiers des quartiers rebelles ont été repris par le régime de Bachar al-Assad en seulement 24 heures, poussant des milliers de civils à fuir.



- La Corée du Nord a décrété trois jours de deuil national après la mort de Fidel Castro, décédé le 25 novembre. À Cuba les rues sont vides et des milliers de personnes sont attendues pour les funérailles du Commodante. Hasard du calendrier, c'est ce 28 novembre que les premiers vols commerciaux entre les États-Unis et Cuba débutent.