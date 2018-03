publié le 28/06/2016 à 11:15

Dix individus, soupçonnés d'avoir braqué deux magasins de luxe situés place Vendôme et avenue Montaigne à Paris en mars et mai dernier, ont été arrêtés lundi 27 juin dans la capitale. Les malfaiteurs étaient repartis avec plusieurs millions d'euros de butin. Le 19 mai, les hommes entrent en pleine journée dans une boutique Chanel armés de haches et de fusils à pompe avant de repartir avec 2,5 millions d'euros de bijoux. Le 1er mars, ils avaient déjà braqué la bijouterie Chopard, subtilisant plus de quatre millions d'euros.



Les enquêteurs de la BRB et de la BRI ont interpellés les suspects en Seine-Saint-Denis. C'est notamment grâce à l'exploitation d'images de vidéosurveillance que les policiers sont remontés jusqu'à eux. Des armes, de l'argent et surtout deux motos ont été découverts lors des perquisitions. Une des cylindrées avait été repérée sur le braquage de Chanel. En revanche, les forces de l'ordre n'ont pas trouvé de trace des bijoux. Les enquêteurs paraissent cependant persuadés d'avoir frappé aux bonnes portes. Les braqueurs aux goûts de luxe pourraient désormais découvrir ou redécouvrir des prisons aux adresses beaucoup moins prestigieuses.