publié le 26/04/2016 à 21:16

Le mystère autour de cette sombre affaire est-il en passe d'être résolu ? Un jeune homme de 16 ans a été interpellé mardi 26 avril sur l'île d'Oléron dans l'enquête sur la mort d'Alexia. Le jeune suspect a été interpellé en fin d'après-midi par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers, chargés de l'enquête. Il était scolarisé dans le même lycée que la victime, le Centre expérimental pédagogique maritime en Oléron (Cepmo). Aucune autre précision n'était disponible dans un premier temps mardi soir sur le suspect, ou sur les circonstances de son interpellation, survenue après les cours.

Alexia Silva Costa avait été vue pour la dernière fois le 1er février, aux alentours de 17h30, avec son téléphone portable, alors qu'elle quittait l'établissement où elle était scolarisée en seconde. Seuls le sac et la bicyclette de l'adolescente avaient été retrouvés au lycée après sa disparition subite. Après plusieurs jours d'intenses et vaines recherches sur l'île, l'enquête, d'abord ouverte pour disparition inquiétante, avait été requalifiée après quelques jours en "enlèvement et séquestration".



Le corps d'Alexia avait finalement été retrouvé jeudi le 10 mars dans un trou d'eau, dans un parc forestier de la commune de Saint-Trojan, non loin du lycée. Il était dissimulé avec beaucoup de soins, sous des végétaux, rendant ainsi sa découverte particulièrement difficile", avait alors indiqué le parquet de La Rochelle. Le parquet avait ouvert mi-mars une enquête préliminaire pour "homicide volontaire".