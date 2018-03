publié le 27/04/2016 à 21:39

La lumière est en train d'être faite sur cette sombre histoire. Alexia, une adolescente de 15 ans, a été porté disparu pendant un mois avant que son corps ne soit retrouvé sur l'île d'Oléron. Mardi 26 avril, un mineur de 16 ans, avait été interpellé et placé en garde à vue. Au lendemain de son arrestation, ce dernier "a reconnu les faits sur lesquels il est en train de s'expliquer", relaie la procureur Isabelle Pagenelle.

Selon le site internet du Parisien, il aurait évoqué une dispute ayant mal tourné sur fond de rivalité amoureuse. Le jeune suspect était scolarisé dans le même lycée que la victime, le Centre expérimental pédagogique maritime à Oléron (Cepmo), devant lequel Alexia avait été aperçue pour la dernière fois le 1er février. Au moment où elle quittait son lycée, vers 17h30, la jeune fille venait d'échanger des SMS avec un ami à Lyon, et son portable a cessé d'émettre très peu de temps après. Seuls son sac et sa bicyclette avaient été retrouvés au lycée après sa disparition subite.

Alexia a-t-elle été tuée à coups de couteau ?

Plusieurs jours d'intenses et vaines recherches sur l'île avaient mobilisé une quarantaine de gendarmes, une centaine d'élèves-gendarmes, quelque 200 habitants, un hélicoptère et des maîtres-chiens. L'enquête, d'abord ouverte pour disparition inquiétante, avait été requalifiée après quelques jours en "enlèvement et séquestration". Le corps d'Alexia avait finalement été retrouvé le 10 mars dernier plus d'un mois après sa disparition.

Selon le Parquet, la mort de la jeune fille par asphyxie était l'hypothèse privilégiée par les médecins-légistes et le corps, toujours selon des conclusions provisoires, ne semblait pas avoir subi de violences sexuelles. Le quotidien Le Parisien affirme toutefois qu'Alexia a été tuée par un couteau, un élément jusqu'ici tenu secret par les enquêteurs, qui auraient retrouvé une arme correspondant aux plaies de la victime.