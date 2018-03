publié le 26/04/2017 à 00:43

Que s'est-il passé sur cette route près de Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne ? Lundi 24 avril, en fin de journée, le cycliste français Yoann Offredo dit avoir été agressé par un automobiliste et son passager. Une information qu'il a lui-même communiquée sur Facebook, dans une publication qui s'accompagne de deux photos impressionnantes, dont un selfie avec le visage ensanglanté.



"Aujourd'hui victime d'une agression, à base de lame de cutter et batte de baseball lors d'un entraînement avec deux amis. Résultat: un nez fracturé, une côte dans un sale état et des hématomes sur tout le corps", racontait-il. L'ancien pensionnaire de la FDJ a détaillé davantage sa version mardi 25 avril, via un communiqué diffusé sur le site internet de son équipe belge Wanty : "Je roulais en vallée de Chevreuse avec deux collègues ce lundi quand une voiture qui nous doublait nous a rasé. Elle a freiné devant nous dans l'intention de nous faire tomber. Je suis monté à la hauteur du conducteur, qui était prêt à sortir avec une lame de cutter, donc j'ai bloqué sa portière. Son passager a pris une batte en bois dans le coffre et m'a tapé avant de me donner un coup de tête"

Cette version des faits est toutefois nuancée par l'automobiliste. Le différend est, selon ses propos rapportés par une source judiciaire, parti "au niveau d'un stop qu'ils ont respecté et les cyclistes n'ont pas aimé que cela casse leur rythme". Des coups sont ensuite échangés, selon le conducteur, qui "a reconnu les faits", notamment l'usage d'"un manche à balai". La voiture aurait également subi des dégradations au niveau d'un rétroviseur. En revanche, "les cyclistes ont nié" avoir porté des coups.

"Des confrontations entre les protagonistes vont être nécessaires", fait savoir la gendarmerie. L'enquête devra ainsi établir toutes les responsabilités dans cette affaire.