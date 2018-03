La tombe du général de Gaulle dégradée à Colombey-les-Deux-Églises

publié le 27/05/2017 à 20:05

La tombe du général de Gaulle, située au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, a été dégradée, samedi 27 mai, sans que le caveau ne soit toutefois touché.



"La tombe, filmée en permanence, a été dégradée à 17h14 par un individu seul qui est monté dessus et a donné deux grands coups de pied sur le socle de la croix de la tombe, provoquant la chute de celle-ci. Mais le socle de la tombe est resté intact", a déclaré le procureur de Chaumont, Frédéric Nahon.

La dégradation s'est produite très rapidement, "en moins d'une minute", selon le procureur de la République, qui précise que l'auteur des faits, âgé d'une trentaine d'années, n'a pas commis d'autres dégradations avant de quitter le cimetière. "L'individu, que nous recherchons, aurait agi seul et n'avait pas le visage dissimulé. Il n'a fait aucune revendication, selon des témoins, bien qu'il semble qu'il ait craché sur la tombe", a-t-il ajouté.

Ce samedi soir, l'Élysée a assuré que "toutes les actions requises en réponse" à la dégradation de la tombe du général de Gaulle seront "conduites dans les meilleurs délais". "La mémoire et la figure du général de Gaulle sont chères à tous les Français", a souligné la présidence qui précise qu'Emmanuel Macron "s'est assuré (..) de la prompte réparation de la sépulture". Le Premier ministre, Edouard Philippe a quant à lui exprimé sa "tristesse" et sa "consternation".



La brigade de recherche de Chaumont et la communauté de brigades de Bologne ont été saisies alors que sur place, les constatations sont faites par les techniciens de l'identification criminelle de Chaumont. Ce site est accessible au public et surveillé par des "patrouilles physiques en cas d'affluence attendue", a expliqué la gendarmerie. Cette tombe renferme la dépouille du général de Gaulle depuis son décès en 1970 dans cette petite ville où il possédait une propriété. Il repose aux côtés de son épouse Yvonne et de sa fille Anne.

Tristesse et consternation. Un acte de vandalisme commis sur la tombe du général De Gaulle, c'est un acte contre la France. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 27 mai 2017