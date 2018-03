publié le 29/01/2017 à 18:11

Une fusillade a eu lieu ce dimanche 29 janvier aux alentours de 7h à la Courneuve, une commune située en Seine-Saint-Denis à une dizaine kilomètres de Paris. Une personne a été tuée, tandis qu'une autre a été grièvement blessée. Selon les informations du Parisien, les deux victimes ont été prises pour cible à l'intérieur de leur véhicule, par deux occupants, placés à bord d'une seconde voiture.





Les faits se sont produits rue Georges Politzer et les deux assaillants ont pris la fuite après la fusillade. La seconde victime grièvement blessée aurait reçu plusieurs balles au niveau du dos. L'individu a cependant pu prendre la fuite et a été retrouvée à l'angle des rues Edgar Quinet et Georges Politzer. La police judiciaire de Paris est en charge de l'enquête pour déterminer les causes de cette fusillade. La victime blessée a été transportée à l'hôpital Georges Pompidou. Son pronostic vital est engagé.