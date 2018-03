publié le 29/06/2016 à 17:50

La permanence du parti Les Républicains a été visée par des tirs à La Ciotat (Bouches-du-Rhônes) dans la nuit du 28 au 29 juin, sans faire de victime. Selon les premiers éléments de l’enquête, deux personnes à scooter ont fait irruption devant la permanence du parti, situés en bas d’un immeuble d’habitation, aux alentours de minuit. Ils auraient alors tiré plusieurs coups de feu sur les locaux des Républicains qui ont fait exploser une porte vitrée.



En décembre 2015, le maire de La Ciotat (LR) et l'un de ses adjoints avaient fait l'objet de menaces de mort et de tirs d'intimidation, notamment sur l'hôtel de ville, rappelle La Provence. Une information judiciaire a depuis été ouverte et deux personnes ont été mis en examen en mai dernier. Aucun lien n’a été officiellement établi entre les deux affaires.