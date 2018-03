L'assassinat du juge Borrel

et Charles Deluermoz

Chaque soir désormais du lundi au jeudi jusqu’à 21 heures, une nouvelle saison de l’Heure du Crime pour continuer à décrypter ensemble des faits-divers et des affaires criminelles qui font ou qui ont fait la Une de l’actualité.

Ce soir, nous revenons sur l’assassinat d’un magistrat français qui était, à l’époque des faits, en 1995, le conseiller du ministre de la Justice de la République de Djibouti, au titre de la coopération.

Bernard Borrel disparaît mystérieusement dans la soirée du 18 au 19 octobre 1995. Le lendemain matin, son corps, à demi calciné, est retrouvé dans une zone désertique, au pied d’un ravin, à 80 kilomètres de Djibouti. Une mort qui est présentée d’abord par les autorités comme un suicide...



Mais l’enquête judiciaire finira par prouver de manière incontestable qu’il s’agissait en fait d’un assassinat. 22 ans plus tard, le mobile exact de ce meurtre est encore inconnu. Les auteurs présumés et le ou les commanditaires n’ont pas pu être confondus par la justice.



La veuve du juge, madame Elisabeth Borrel, qui est mon invitée, continue à se battre inlassablement pour la manifestation de la vérité. Pour elle, les multiples obstacles et les menaces auxquels se sont heurtés tous ceux qui ont enquêté sur cette affaire, prouve à l’évidence qu’il s’agit d’une affaire d’Etat.

Nos invités

Elisabeth Borrel, magistrate, épouse de Bernard Borrel, Bernard Nicolas, journaliste et réalisateur, auteur de deux documentaires d'investigation sur l'affaire, diffusés sur Canal + en 2002 et 2007. Ensemble ils ont signé le livre « Un juge assassiné » publié en 2006 aux éditions Flammarion.

Un juge assassiné d'Elisabeth Borrel (Flammarion, 2006).

Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris, avocat de Madame Borrel.



