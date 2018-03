Journal de 18h : la fille de Jacqueline Sauvage parle d’un «grand soulagement»

publié le 29/12/2016 à 18:55

Libérée hier, le mercredi 28 décembre, Jacqueline Sauvage ne s’est toujours pas exprimée depuis sa sortie de prison et la grâce totale que lui a accordée François Hollande. Jacqueline Sauvage se repose en famille. Carole l’une de ses filles, qui l'a hébergée la nuit dernière dans le petit village de Chuelles, dans le Loire s’est exprimée sur la libération de sa mère : "Elle ne sait plus trop ou elle en est, si c’est réel" a t-elle-expliquée avant d'ajouter qu'elle était "heureuse de retrouver sa famille et que c’est un grand soulagement et on va enfin pouvoir vivre"



La grâce totale de Jacqueline Sauvage accordée par François Hollande est une décision inattendue. Une annonce qui a provoqué la surprise générale. Et un salut unanime au sein de la classe politique, tous bords confondus.

François Hollande avait déjà pris position sur cette affaire. En janvier 2016, il avait décidé de lui accorder une grâce partielle, ce qui donnait à Jacqueline Sauvage le pouvoir de faire une demande de libération conditionnelle à la justice. Une requête à laquelle l'institution judiciaire a refusé d'accéder à deux reprises.

À écouter également dans ce journal

- Une étude inquiétante révélée par la Prévention Routière : à deux jours du réveillon 89 % des personnes interrogées affirment qu’elles boiront de l’alcool le 31 au soir parmi eux seulement 38% disent avoir prévu une solution pour ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool.







- La pollution aux particules qui touche l’Île-de-France va s'aggraver ce vendredi 30 décembre et pourtant, pas de circulation alternée. Ainsi en a décidé la préfecture de police, malgré la demande insistante de la mairie de Paris.





- En Syrie, après cinq ans et demi de guerre, le pays va-t-il retrouver la paix ? C'est tout l'enjeu du cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur ce jeudi 29 décembre à minuit. C'est confirmé par Vladimir Poutine lui-même : les russes, qui soutiennent Bachar al-Assad. Et les turcs qui soutiennent les rebelles, acceptent de stopper les combats.



- Le chanteur Hugues Aufray, 87 ans, veut-il oui ou non se présenter à la présidentielle ? La rumeur court depuis plusieurs jours. Un comité de soutien voit, en tout cas, dans ses chansons les prémices d'un programme.







- Concurrence déloyale des huîtres conçues en laboratoire : les ostréiculteurs ne sont pas contents et à deux jours du réveillon, ils partent en guerre contre cette concurrence déloyale sur ces huîtres qui ne sont pas naturelles, appelées triploïdes