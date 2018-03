et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/12/2016 à 12:56

C'est sa première journée de femme libre. Jeudi 29 décembre, Jacqueline Sauvage s'est réveillée loin de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, qu'elle a quitté la veille dans la soirée après la grâce totale accordée par François Hollande. La mère de famille avait été condamnée à dix années de réclusion pour le meurtre de son mari violent en incestueux. La justice avait refusé par deux fois se remise en liberté.



La mère de famille a retrouvé ses proches et très probablement passé la nuit puis la matinée chez l'une de ses filles à Chuelles, dans le Loiret. Pour l'heure, le clan veut rester discret. Cette grâce accordée par le chef de l'État fait l'unanimité de la classe politique. Seule voix discordante : celle des magistrats. L'USM, syndicat majoritaire, estime que le Président "piétine allègrement (...) sa promesse de respecter l'indépendance de la justice".

À écouter également dans ce journal :

- Pollution : le seuil d'alerte pourrait être dépassé demain à Paris. Aussi, la préfecture décidera dans l'après-midi si la circulation alternée doit être mise en place.

- Syrie : le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi un accord de cessez-le-feu entre le régime syrien et l'opposition armée en Syrie, en proie à un conflit sanglant depuis 2011, ont rapporté les agences de presse russes.



- À deux jours des fêtes de fin d'année, l'association des ostréiculteurs lance une pétition sur internet pour réclamer un étiquetage des huîtres avec un affichage clair. Le but ? Distinguer les huîtres de bonne qualité des huîtres artificielles.



- Michel Polnareff : le chanteur est guéri et en colère. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, l'interprète de Goodbye Marylou demande des "excuses" après les doutes émis sur son embolie pulmonaire.



- Football : Samir Nasri refait parler de lui. Le meneur de jeu est visé par une enquête de l'agence antidopage espagnole.