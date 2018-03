Joggeuse disparue ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration

30 octobre 2017

Une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration" a été ouverte dans le cadre de la disparition d'Alexia Daval, 29 ans, pendant un jogging samedi à Gray (Haute Saône), a annoncé lundi 30 octobre le procureur de la République Éric Dupin. "Cette piste est désormais privilégiée", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse à Vesoul alors que les recherches menées depuis 48 heures pour retrouver la jeune femme sont restées infructueuses.



La jeune femme avait quitté son domicile samedi vers 9 heures pour aller courir. Sans nouvelles de sa femme, partie sans son téléphone, son mari a alerté vers midi les gendarmes de Haute-Saône. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de retrouver cette femme de taille moyenne, aux cheveux mi-longs, employée de banque de profession. Au moment de sa disparition, la jeune femme portait des lunettes rouges et était vêtue d'une tenue de sport, un short noir, un gilet rouge et des baskets roses.

Le procureur de la République de Vesoul a ouvert samedi une enquête pour "disparition inquiétante". Dimanche après-midi, 200 personnes, principalement des riverains, se sont joints au travail des enquêteurs, participant à une battue de plusieurs itinéraires "dans un rayon de 40 minutes" du domicile, correspondant au chemin emprunté habituellement par la jeune femme, a précisé le procureur.

