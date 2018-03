publié le 30/10/2017 à 19:57

Quarante-huit heures après le signalement de la disparition d'Alexia Daval, l'enquête s'est soudainement accélérée. Lors d'une conférence de presse lundi 30 octobre, Emmanuel Dupic, procureur de Vesoul, a détaillé les derniers éléments en sa possession.



"Un corps d'un individu, homme ou femme, plutôt jeune, a été découvert dans un bois assez isolé, caché sous des branchages, et il a été volontairement brûlé sur place, fortement dégradé, par l'auteur des faits (...) Il est trop tôt pour affirmer qu'il s'(agit) bien d'Alexia" Daval.

Le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, qui a mobilisé d'importants moyens de recherche dès la disparition de la jeune femme, a ouvert une enquête pour "assassinat", confiée au groupement de gendarmerie de Haute-Saône et à la section de recherches de Besançon.

Qui est la victime ?

La jeune femme de 29 ans, employée de banque, mère de deux enfants, n'avait "aucun problème particulier" selon le procureur. Ses parents, très connus dans le secteur, tiennent un café PMU à Gray, où sa mère est conseillère municipale.

Quand a-t-elle disparu ?

Elle n'a plus donné signe de vie depuis son départ pour un jogging samedi 28 octobre aux alentours de 9 heures à Gray-la-Ville (Haute-Saône). La veille, elle avait participé à un repas de famille.



N'ayant pas vu revenir son épouse, partie sans téléphone, son mari a prévenu les gendarmes de Haute-Saône trois heures plus tard. Au moment de sa disparition, la jeune femme blonde portait des lunettes rouges. Elle était vêtue d'une tenue de sport composée d'un short noir, d'un gilet rouge et de baskets roses.



"Le parcours qu'empruntait Alexia est très fréquenté. Beaucoup de gens marchent et courent à cet endroit et il n'y a jamais eu de problèmes. Alexia ne s'est pas mise en danger. Mais on n'est jamais à l'abri d'un acte isolé", a déclaré à l'AFP Christophe Laurençot, maire de Gray.

Quelles sont les pistes ?

Dans un premier temps, une autopsie doit permettre de déterminer si le corps retrouvé est celui de la jeune femme. L'intervention est prévue jeudi 2 novembre. Le cadavre a été découvert à plusieurs kilomètres de l'itinéraire de footing habituel d'Alexia Daval.



La piste d'un enlèvement était privilégiée depuis lundi et une issue fatale était redoutée. "Les investigations, très minutieuses, n'accréditent pas du tout la thèse de l'accident, donc on est obligé de penser à quelque chose de plus grave"



Si le procureur de Vesoul a déclaré, lundi 30 octobre, qu'il n'y avait encore "aucun suspect à ce stade de l'enquête", les gendarmes travaillent sur deux éléments. En premier lieu, plusieurs témoins ont parlé aux enquêteurs de la présence d'une camionnette blanche. Le conducteur du véhicule aurait récemment importuné deux adolescentes dans le secteur de Gray.



Par ailleurs, les proches d'Alexia Daval ont évoqué un homme qui harcelait la jeune femme depuis six mois au téléphone. Cet individu, un voisin interdit de séjour à Gray mais habitant non loin du domicile de la disparue, aurait été entendu par les gendarmes.