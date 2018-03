Me Tomasini : L'invitée de RTL soir du 28.12.16

François Hollande a accordé ce mercredi après-midi 28 décembre une grâce totale à Jacqueline Sauvage. "Elle est immédiatement libérable je suis extrêmement émue, Jacqueline a appris sa grâce en prison", a exprimé Nathalie Tomasini, l'une des avocates de Jacqueline Sauvage.





Elle n’a pas eu encore sa cliente au téléphone depuis cette décision mais explique que cette dernière était "découragée et désespérée". Elle affirme également au sujet de François Hollande que "pour l’avoir vu serrer les bras des filles de Jacqueline Sauvage, humainement parlant je me disais que ce n’était pas possible qu’il ne le fasse pas".

Sur son dossier judiciaire elle a été condamnée à 10 années de prison. Il s'agit d'un symbole et "un message très fort qu’a envoyé le président de la République" à toutes les femmes battues. Jacqueline Sauvage devrait passer du temps avec ces filles lors de sa sortie de prison.