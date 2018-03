Jacqueline Sauvage : "J'espère qu'elle va enfin trouver une quiétude familiale"

publié le 29/12/2016 à 03:51

Après des mois de bataille judiciaire, Jacqueline Sauvage est libre. François Hollande a accordé, mercredi 28 décembre, une grâce totale à cette femme condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent. Présentée comme un symbole des femmes victimes de violences conjugales, Jacqueline Sauvage, dont le cas avait suscité une intense mobilisation, est sortie de prison mercredi en fin d'après-midi, malgré deux décisions de justice opposées à sa libération.



"Je suis heureuse pour elle et pour ses filles qui attendaient ça depuis bien longtemps", explique Valérie Boyer, porte-parole des Républicains et membre du comité de soutien de Jacqueline Sauvage. "J'espère qu'elle va enfin trouver une certaine quiétude familiale et la chaleur de son foyer auprès de ses filles", poursuit-elle, affirmant de jamais avoir perdu espoir de voir Jacqueline Sauvage sortir de prison plus tôt.

