et Félix Roudaut

publié le 29/12/2016 à 08:43

Jacqueline Sauvage est sortie de prison. Dans un communiqué publié mercredi 28 décembre, l'Élysée a annoncé "une remise gracieuse du reliquat" de la peine de cette retraitée, condamnée à dix années d'emprisonnement pour le meurtre de son mari violent. "Le président de la République a estimé que la place de madame Sauvage n'était plus aujourd'hui en prison, mais auprès de sa famille", poursuit le communiqué.





Devenue malgré elle le symbole des violences faites aux femmes, Jacqueline Sauvage ne s'attendait pas à une telle décision, même si "elle ne pouvait pas croire que [François Hollande] allait l'abandonner", raconte maître Tomasini, qui a pu téléphoner à sa cliente après l'heureuse nouvelle. Après une promenade lors de laquelle elle a pu profiter du soleil, Jacqueline Sauvage a regagné sa cellule, pensant demander une liberté conditionnelle au cas où sa demande de grâce venait à échouer.

C'est alors que "le personnel de la détention est entré dans sa cellule", confie son conseil. Les gardiens la regardent avec un sourire que la détenue a du mal à interpréter. Elle venait en effet de fêter son 69e anniversaire deux jours plus tôt. "C'est rare qu'on ouvre une cellule avec un sourire", abonde l'avocate. Et de poursuivre : "ils lui ont dit 'Madame Sauvage vous êtes libre". Une simple phrase qui fera "hurler" de joie celle qui quittera la prison de Réau et fait vivre un "véritable conte de Noël" à Jacqueline Sauvage.