"J'avais peur de caler" : un jeune homme arrêté à 161 km/h au lieu de 70km/h

publié le 23/04/2018 à 17:38

Il avait obtenu son permis de conduire il y a à peine un an. Un jeune conducteur breton a été pris en flagrant délit de grand excès de vitesse, dimanche 22 avril sur une départementale du Finistère, rapporte France Bleu. Son véhicule a été flashé à 161 km/h, alors que la portion de route sur laquelle il roulait est limitée à 70 km/h.



Alors que les gendarmes tentaient d'arrêter le conducteur, ce dernier aurait rétorqué qu'il avait "peur de faire caler [sa] voiture". Refusant de s'arrêter, il se verra reprocher, en plus de son grand excès de vitesse, un refus d’obtempérer.

Et son dossier ne fera que s'aggraver puisque les gendarmes, qui sont allés l'interpeller directement à son domicile, ont rapidement découvert que le conducteur (très) pressé était un jeune titulaire du permis de conduire.

Il n'avait décroché l'examen qu'en juin dernier, il y a donc moins d'un an. Son permis de conduire lui a immédiatement été confisqué par les gendarmes et le jeune homme devrait être convoqué par la justice en vue d'un retrait, tous ses points s'étant envolés lors de sa folle course.