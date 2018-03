publié le 28/09/2017 à 09:57

"Des photos particulièrement choquantes". C'est ainsi qu'une source proche du dossier qualifie les milliers de fichiers à caractère pédopornographique retrouvés sur les appareils informatiques d'un jeune homme de 20 ans, originaire de Bourgoin-Jallieu en Isère.



C'est au cours d'une audition dans le cadre d'une enquête pour détention de stupéfiants que le jeune homme a été confondu. En janvier dernier il est interpellé pour possession de quelques grammes de cannabis, il n'a alors que 19 ans. Les enquêteurs découvrent alors dans son téléphone portable huit photographies à caractère pédopornographique.

Les policiers décident alors de perquisitionner le domicile familial. Ils y saisissent différents appareils informatiques et les confient aux spécialistes des nouvelles technologies d'information et de communication. Sont alors mis au jour des milliers de fichiers, photos et vidéos représentant de très jeunes enfants dénudés en compagnie d'adultes.