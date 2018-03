et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/05/2016 à 11:35

L'assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) a confirmé qu'une intrusion avait bien eu lieu dans des bureaux des laboratoires de bactériologie et de biochimie de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière dans la nuit du 25 au 26 mai. Le ou les intrus aurai(en)t profité de l'ouverture d'une porte de circulation dans un couloir pour accéder aux locaux. Une source judiciaire précise que d'après les premiers éléments de l'enquête, des SDF auraient été repérés sur place dans la nuit.



D'après un inventaire réalisé dans la journée de jeudi par les responsables de l'hôpital et les enquêteurs du 3e district de police judiciaire, seule une porte d'armoire a été dégradée, aucun document, ni aucun produit ou échantillon dangereux n'ont été volés dans ce service qui entrepose notamment des cellules souches et des bactéries.

L'APHP ajoute que "les éléments sensibles du laboratoire se situent dans une zone protégée et que la traçabilité des passages dans cette zone ne montre aucun mouvement au cours de la nuit, ni aucune trace d'effraction". Une plainte a néanmoins été déposée ce vendredi 27 mai au matin par l'hôpital.

