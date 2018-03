publié le 27/10/2017 à 14:17

Un proche du gangster Antonio Ferrra, Malek Bouabbas, 45 ans, a été interpellé vendredi 27 octobre au matin. Il était en fuite depuis une quinzaine de jours après un coup de filet pendant lequel son frère avait été arrêté. Il était en train de prendre un café avec un complice ce matin, lorsque la police judiciaire parisienne l'a repéré. C'est alors que la BRI PP (brigade anti-gangs) et le 1er district de la police judiciaire parisienne sont à la manœuvre pour l'interpeller.



Malek Bouabbas, très activement recherché, s'était rendu célèbre en 2015 en signant un livre dans lequel il livrait son récit de l'évasion de Ferrara. Il est suspecté d'avoir commis depuis plusieurs vols à main armée de produits de luxe.

Un proche du "roi de la belle"

Il est celui que l'on surnommait "Kojak" en 2008, quand il est condamné à sept ans de prison dans le procès de l'évasion de Fresnes. En septembre 2011 encore, il est interpellé par la BAC après avoir tenté de fuir. Il était en train, avec un complice, de s'occuper de deux voitures dans un parking en Seine-Saint-Denis.

En 2010, Antonio Ferrara, ou le "roi de la belle", a été condamné en appel à 12 ans de réclusion pour son évasion de Fresnes, après l’attaque la plus spectaculaire jamais tentée contre une prison française le 12 mars 2003. Jusque-là, la prison de Fresnes était considérée comme la maison d’arrêt la plus sécuritaire, la plus stricte et la plus imprenable de France.