Incendies dans les Bouches-du-Rhône : trois personnes en garde à vue

publié le 27/07/2017 à 16:03

Depuis lundi 24 juillet ce sont plus de 7.000 hectares de végétation qui sont partis en fumée dans le Sud-Est : 4.000 dans le Var, près de 2.200 en Haute-Corse, 1.300 dans le Vaucluse et 300 dans les Bouches-du-Rhône. Jeudi, si les feux sont maîtrisés, ils ne sont toujours pas éteints et les pompiers ne relâchent pas la pression pour éviter de nouveaux départs.



Face à l'ampleur des sinistres, difficile, voire impossible, de ne pas soupçonner des incendies démarrés par une action humaine, volontaire ou non. La garde à vue de deux adolescents âgés de 16 ans a été prolongée ce matin à Martigues (Bouches-du-Rhône).

Ils avaient été interpellés par la police à proximité du front de feu de Martigues et de Peynier plusieurs heures après le début des incendies. Des allumettes, des briquets et des jumelles ont été retrouvés dans le sac à dos des deux adolescents dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Martigues.



Des actes criminels ?

Par ailleurs, parmi les trois personnes qui se trouvaient à proximité du feu de Peynier et qui avaient été mise en examen, deux d'entre elles ont été relâchées, la troisième reste entendue par les enquêteurs. "L'enquête est en cours mais nous cherchons à déterminer le rôle précis de cette personne", dont la garde à vue a été prolongée, a déclaré à l'AFP Emmanuel Merlin, vice-procureur d'Aix-en-Provence.



L'incendie est-il criminel ? "Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit de plus", a ajouté le magistrat. "Toutes ces personnes étaient à proximité des départs de feu, nous procédons à des vérifications sur leur implication ou non dans ces incendies", a déclaré à Reuters Emmanuel Merlin, procureur adjoint d'Aix-en-Provence.