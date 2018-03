publié le 28/06/2016 à 16:08

Les images sont impressionnantes. Une boule de feu et une épaisse fumée noire se démarquent dans le ciel bleu de l'agglomération lyonnaise. Ce mardi 28 juin vers midi, un incendie s'est déclenché dans un entrepôt de stockage de l'usine Bluestar Silicones à St-Fons, près de Lyon (Rhône-Alpes). Un entrepôt qui comprend 400 m² de stockage de produits chimiques en bordure de l'autoroute A7.



Cette entreprise, située dans le couloir de la chimie est un un site classé Seveso. Il s'agit donc un site industriel qui présente des risques d'accidents majeurs. La préfecture du Rhône a averti sur Twitter avoir en conséquence déclenché "le plan particulier d'intervention" qui prévoit des mesures de sécurité. Elle précise que plus de 110 pompiers ont été dépêchés sur place. Vers 13h45, elle a annoncé que l'incendie était "circonscrit et maîtrisé par les pompiers". Néanmoins, d'après le Progrès, une personne est toujours portée disparue et un pompier aurait été blessé.

La fumée de l'incendie était visible depuis l'autoroute A7 ce qui a provoqué des embouteillages monstres dans l'agglomération lyonnaise. La préfecture a recommandé la prudence aux automobilistes. Par mesure de sécurité, les élèves des écoles avoisinantes ont été confinés le temps de l'incendie. Le préfet du Rhône délégué à la Défense et à la sécurité, Gérard Savory s'est rendu sur place, la préfecture ayant par ailleurs précisé que le feu s'était déclenché dans un "local de stockage de produits finis." L'entreprise Bluestar Silicones emploie 800 personnes dans la région lyonnaise.