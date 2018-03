Il rate son bac car l'enseignante avait oublié de corriger sa copie

publié le 25/07/2016 à 17:43

Tristesse pour un jeune lycéen le mardi 5 juillet. Son nom ne figure pas sur la liste des admis au bac. Pourtant, ses notes tout au long de la terminale ne laissaient pas présager un tel résultat. "Vu mes notes dans l'année, pour moi, j'avais le bac", raconte le garçon au Parisien. Sa mère avait d'ailleurs pensé la même chose. Elle s'est donc vite rendue au lycée pour demander le relevé de note et obtenir des explications. "Il n'y avait aucune note en arts appliqués, ce qui était éliminatoire pour le bac", explique-t-elle. Ce qui l'étonne, c'est que son fils lui assure avoir rendu son dossier. Il aurait donc dû avoir une note, fut-elle basse.



Sa mère décide de prendre les choses en main. Elle prend rendez-vous avec la proviseure du lycée, qui contacte ensuite la professeur d'arts appliqués. Cette dernière reconnaît alors ne pas avoir corrigé le dossier de son fils. L'enseignante va rattraper son erreur et le service interacadémique des examens et concours sera prévenu. Quelques jours plus tard le lycéen obtient finalement son bac mention "assez bien". Ravi, il compte rejoindre les chasseurs alpins à la rentrée. De son côté, sa mère ne compte pas en rester là et a déposé une main courante au commissariat.