Il pulvérise sa Ferrari une heure après l'avoir achetée

publié le 30/07/2017 à 17:07

Le conducteur a eu beaucoup de chance mais son bolide n'a pas survécu. Jeudi 27 juillet, un Britannique a eu un accident de la route, probablement dû à l'humidité de la chaussée, au volant de la Ferrari qu'il a assuré avoir acheté une heure auparavant.



Selon les premiers éléments récoltés par la police du comté de Yorkshire, qui a diffusé l'histoire sur sa page Facebook, la voiture aurait quitté la chaussée pour terminer sa course dans un champs. La Ferrari s'est ensuite totalement enflammée. La police a exclu tout excès de vitesse de la part du conducteur et pense plutôt à une sortie de route provoquée par une chaussée très humide.

Bien heureusement, l'homme n'est sorti de ce terrible accident qu'avec "des coupures mineures et des bleus". Les autorités lui ont alors demandé dans quel type de véhicule il se trouvait, tant la voiture n'était pas identifiable. L'automobiliste les a alors informé qu'il s'agissait d'une Ferrari F430 Scuderia. Et de préciser : "Je viens juste de l'avoir, je l'avais achetée il y a une heure". Un bolide pour lequel il aurait déboursé près de 280.000 euros.

Si les autorités ont diffusé cette histoire peu banale, c'est avant tout pour sensibiliser les automobilistes aux dangers que représente une conduite non adaptée aux conditions météorologiques. “Au cours des dernières semaines, il y a eu un certain nombre de collisions où les styles de conduite n’ont pas pris en compte les conditions météorologiques et routières. Veuillez faire plus attention !”, ont rédigé les autorités sur leur page Facebook.