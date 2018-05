publié le 24/05/2018 à 19:50

"Un numéro de claquettes", "on dépasse les bornes" : les avocats de Laura Smet ont très peu apprécié le communiqué paru ce jeudi 24 mai de Me Ardavan Amir-Aslani, qui défend les intérêts de Laeticia Hallyday. Dans celui-ci, dévoilé à l'issue d'une audience entre les deux parties, le conseil de la veuve de Johnny Hallyday affirmait que sa cliente était prête à la négociation avec ses beaux-enfants.



"J'étais présent à l'audience, la question de la médiation a été évoquée, nous avons répondu oui pour Laura, les avocats de David ont répondu oui, et le conseil de Laeticia a répondu non", rappelle Me Emmanuel Ravanas sur RTL. "Ce que nous observons c'est le grand écart entre les discours, les communiqués et la réalité des actes", déplore-t-il.

Me Hervé Temime a quant à lui donné des nouvelles de Laura Smet. "Elle est très calme, même si c'est dur pour elle. Elle a perdu son père et a vécu tout ce qui s'est passé comme une forme de reniement. Ce qu'elle veut c'est pouvoir être associée à l'oeuvre de son père", explique-t-il.

Les avocats de Laura Smet sont en tout cas tout déterminés. "Le terme de cette procédure nous sourira nécessairement sur le plan juridique et judiciaire. Si on pouvait faire en sorte de ne pas aller au bout ce serait mieux mais si on doit y aller ce ne serait pas une difficulté pour nous", a assuré Me Hervé Temime.