publié le 30/07/2017 à 15:41

Tracter sur les marchés pourrait bien devenir une activité dangereuse pour les politiques. Après Nathalie Kosciusko-Morizet (LR) en juin, c'est aujourd'hui la députée de la République en Marche, Laurianne Rossi qui en a fait les frais. Elle aussi a été agressée dimanche 30 juillet à Bagneux (Hauts-de-Seine).



La député, élue dans la 11e circonscription de ce département, distribuait des tracts sur le marché lorsqu'un individu l'a frappée au visage, aux alentours de 11 heures du matin. "Cet homme était clairement hostile à la politique du gouvernement et de la majorité, ses propos étaient véhéments mais il n'était pas forcément agressif de prime abord", a-t-elle déclaré.

L'agresseur a parcouru une vingtaine de mètres, selon sa victime, avant d'être rattrapé par des militants et des commerçants qui ont pu le maîtriser jusqu'à l'arrivée de la police.

"Députés godillots"

Laurianne Rossi a confié que son agresseur a accusé les élus En Marche d'être des "députés godillots", et critiqué "la couverture médiatique orientée en faveur d'Emmanuel Macron". "J'ai commencé à lui répondre, mais je n'ai pas eu le temps de finir. Il m'a asséné un violent coup de poing dans la tempe droite et a pris la fuite", a-t-elle continué..



Laurianne Rossi a déposé plainte. Son agression "semble sans gravité corporelle", a indiqué une source proche du dossier. Elle s'est dite "sonnée, un peu choquée". "Aucun désaccord politique ne peut justifier la violence, qui plus est contre les élus de la République et les femmes", a-t-elle réagi sur le réseau social Twitter où le premier ministre Edouard Philippe lui a aussi apporté son soutien.

Je condamne avec la plus grande fermeté la lâche agression à Bagneux ce matin de la députée @lauriannerossi, qui a mon amitié & mon soutien. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 30 juillet 2017

Si l'auteur a été interpellé et se trouve actuellement en garde à vue, on ne sait pas encore quelles seront ses sanctions. Mais pour rappel, Vincent Debraize, l'édile de la commune de l'Eure qui avait agressé NKM pendant la dernière campagne des élections législatives, a lui été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1.500 euros d'amende.