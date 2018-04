publié le 09/04/2018 à 05:21

Il aura confondu reconquête et harcèlement. Dans le Gard, un homme a été condamné à douze mois de prison avec sursis et d'une obligation de soins, pour avoir assailli son ex-petite-amie de messages. Pour "la reconquérir", cet amant éconduit aurait envoyé quelque 80.000 SMS à son ancienne compagne, explique Objectif Gard, comme l'a remarqué 20 Minutes.



Après 18 mois de relations, la femme aurait mis fin à leur relation, le priant de quitter son domicile, en lui laissant un délai pour retrouver un logement. Une décision que l'homme n'a visiblement pas digérée. Ainsi débuta une longue période de harcèlement quotidien. Coups de téléphone, SMS... Il a tout essayé pour reprendre contact.

Et il ne s'est pas arrêté là. Selon le journal, l'individu serait allé jusqu'à faire semblant de lui foncer dessus avec sa voiture, terrorisant sa victime. Il stationnait également régulièrement sous les fenêtres de son ex. Cette dernière, souffrant d'angoisses, de perte de sommeil et de symptômes dépressifs, a dû être prise en charge médicalement.

Appelé devant les juges du tribunal correctionnel de Nîmes pour "harcèlement" et "violences avec usage d'une arme" par destination - sa voiture -, l'homme a été condamné à douze mois de prison avec sursis. Il sera également obligé de consulter pour soigner sa jalousie maladive et ses "comportements inopportuns", explique Objectif Gard. Il devra par ailleurs payer 1.500 euros de préjudice moral et couvrir les frais médicaux de son ex-compagne, à hauteur de 400 euros.