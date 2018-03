publié le 29/05/2016 à 05:54

Alors que onze personnes dont huit enfants de 7 à 8 ans qui fêtaient un anniversaire ont été frappés par la foudre, dont une grièvement, samedi 28 mai dans l'après-midi au parc Monceau à Paris, le commandant Pascal Gremillet, sapeur-pompier de Paris, qui se promenait a proximité, boulevard Malesherbes a immédiatement apporter les premiers soins aux victimes. Un geste qui a peut-être sauvé la vie d'un des enfants frappés lors du violent orage.



Alerté par un témoin, le sapeur-pompier de Paris, se rend sur place : "J'ai découvert d'une dizaine de personnes, par terre, sous un arbre, a témoigné le héros au micro de BFMTV. J'ai vu tout de suite que l'un des enfants était en arrêt cardiaque. Donc je lui ai prodigué les premiers soins et continué les massages cardiaques jusqu'à l'arrivée des secours."

Samedi 28 mai dans la soirée, le directeur du Samu de Paris, le Pr Pierre Carli, a donné des nouvelles rassurantes des blessés. Un seul enfant est dans un état grave et se trouve en réanimation, a-t-il affirmé lors d'un point presse à l'hôpital pour enfants Necker. Les trois adultes blessés sont une femme et deux hommes. Pour eux aussi, "les nouvelles sont satisfaisantes". Tous les blessés vont néanmoins rester hospitalisés, une douzaine d'heures pour les plus légèrement atteints, 24 à 48 heures au moins pour les autres.