publié le 28/05/2016 à 19:04

C'est un événement rarissime qui a eu lieu ce 28 mai dans l'après-midi. Lors d'un orage très violent en plein cœur de Paris : une dizaine de personnes ont été foudroyées au parc Monceau, un espace vert très prisé des Parisiens. Quatre enfants et deux adultes sont en urgence absolue. Le pronostic vital est engagé pour trois autres enfants et un autre adulte alors que cinq autres sont grièvement touchés. Un commandant de la brigade des pompiers de Paris qui était là par hasard, est arrivé tout de suite après le drame. Il a pu prodiguer les premiers secours, mais n'a pu empêcher les dégâts causés par un impact de foudre sur le corps humain.



"L’électricité qui passe à travers le corps peut provoquer un arrêt cardiaque. C'est la gravité la plus importante", précise Christophe Prudhomme, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Toutefois, s'il n'y a pas d'arrêt cardiaque, des brûlures électriques très graves touchent le corps. "On décrit des brûlures en 'feuilles de fougères', car ça dessine comme une fougère sur l'ensemble du corps", explique Christophe Prudhomme.

Des lésions neurologiques possibles

Les dégâts peuvent être accentués par les boucles métalliques des ceintures ou d'autres parties en métal des vêtements. Au-delà des brûlures physiques, un impact de foudre provoque des "lésions neurologiques importantes qui peuvent provoquer un coma où d'autres troubles de la conscience", le tout en seulement un dixième de seconde.

Pour éviter au maximum un tel drame lors d'un orage, il est déconseillé de s'abriter sous un arbre."Il faut s’asseoir, si possible pas directement sur le sol". Il est recommandé de mettre quelque chose d'isolant, un vêtement, un tissu, un plastique, entre le sol et le corps.