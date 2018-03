publié le 28/05/2016 à 21:00

Le tonnerre a grondé, la foudre a frappé dans le parc Monceau ce samedi 28 mai. Alors qu'ils fêtaient un anniversaire en plein cœur du 8e arrondissement de la capitale, 11 personnes, dont 8 enfants, ont été foudroyées, selon la préfecture de police. Les conséquences sont terribles. Quatre enfants et deux adultes sont en état d'urgence. Un phénomène similaire a touché l'Allemagne quelques heures plus tard le même jour. Sur un terrain de football, 35 personnes, dont une trentaine d'enfants, ont été touchées par des impacts de foudre.



Alors que 26 départements du sud et de l'ouest de la France sont placés en alerte orange aux orages jusqu'au dimanche 29 mai, il est recommandé de suivre plusieurs conseils de bon sens pour éviter d'éventuels drames.



Ne pas s'abriter sous un arbre

En cas d'orages violents, s'il vous est impossible de vous protéger sous un abri, plusieurs réflexes sont à avoir. Ce samedi 28 mai, le groupe d'enfants et ses accompagnateurs ont eu la mauvaise idée de s'abriter sous un arbre. Un comportement à éviter à tout prix, tout comme s'appuyer contre un mur ou une paroi. Le risque de foudroiement d'un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur à celui d'un homme debout.

Pour information, les voitures sont généralement des lieux très sûres lors d'orages importants. Attention tout de même, cela ne s'applique pour les décapotables ou encore pour les voitures ayant un toit en plastique.

Adapter ses activités

Si les nuages noirs et menaçants pointent le bout de leur nez, les passionnés d'alpinisme et de randonnée devront reporter leur escapade. D'après les spécialistes de la question, les points hauts, tels que les points culminants, attirent la foudre et sont donc très dangereux.



Dans le même esprit, il est fortement déconseillé de prendre la mer. Un bateau, consistant un point d'impact privilégié pour la foudre.

Certains réflexes importants à avoir à la maison

Si on se sent en sécurité chez soi, certains réflexes demeurent importants face à un orage. Pour ne pas voir s'abattre la foudre sur son domicile, il est ainsi conseillé de limiter au maximum l'usage d'appareil électrique. Électroménager, téléphone, ordinateur... sont ainsi des appareils à fuir lors de ces périodes orageuses.



Autre réflexe à avoir, il est important de s'éloigner des fenêtres. Et si la peur peut parfois provoquer des réactions surprenantes, ne vous asseyez pas à même le sol sous la table de la cuisine. En cas d'orages, n'hésitez pas à installer des isolants tels qu'un vêtement, une nappe en plastique ou encore une corde entre le sol et votre corps. Lorsque la foudre touche le sol mouillé, elle se diffuse et les risques de foudroiement sont multipliés.

Éloignez vous les uns des autres

Si la chaleur humaine a parfois ses vertus, ce n'est pas le cas lorsqu'un orage s'abat au-dessus de votre tête. Au plus fort de l'épisode, gardez une distance minimale de trois mètres avec la personne la plus proche de vous. L'objectif est de ne pas permettre à un éclair latéral de se diffuser d'un corps à un autre.



Fuir les pièces métalliques

Enfin, il est évidemment important de ne pas utiliser un parapluie en cas d'orages. L'accessoire généralement utilisé en cas de grosses averses est là à bannir puisqu'il fait office de conducteur. En règle générale, il est fortement conseillé de s'éloigner des objets métalliques. Un dernier conseil qui impose certains interdits... Par exemple, si la tentation de prendre un bain en écoutant l'orage bien à l'abri chez soi est forte, n'y pensez même pas. Les pièces métalliques, comme les robinets, peuvent apparaître comme un danger.