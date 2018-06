Fillette morte de dénutrition : les parents défendus par un comité de soutien

et Eléanor Douet

Les parents mis en examen et placés sous contrôle judiciaire six mois après le décès d'une de leur petite fille de 16 mois, hospitalisée en urgence en état de dénutrition dans la Drôme, clament leur innocence. Ils sont également défendus par un comité de soutien composé d'environ 150 personnes, qui estiment que l'enfant aurait pu être victime d'un surdosage d'anesthésiant à l'hôpital.



Très pratiquants, les parents sont soutenus par de nombreux catholiques de la région et même dans le lotissement où ils résident à Saint-Marcel-lès-Valence, certains voisins ne veulent pas croire aux lourdes accusations qui pèsent sur eux.

"Moi je les soutiens à 100%. Ce sont de bons voisins. Que la justice me prouve que les enfants ont été mal nourris. Pour moi, ce n'est pas parce que des enfants sont maigres qu'ils sont mal nourris. Les parents ne sont pas gros, les enfants ne peuvent pas être gros. Ce n'est pas possible. J'ai toujours entendu ces enfants rire, jouer. Pour moi ils sont en bonne santé", affirme un voisin au micro RTL.

Une ville sous le choc

Mais une grande partie de la population de Saint-Marcel-lès-Valence se dit en revanche révoltée par la mort de la fillette. "Que des personnes soutiennent des gens qui ont laissé mourir leur enfant de faim, c'est triste et désolant", dit l'un d'entre eux. "Je suis bouleversée (...) C'est inadmissible de voir une chose pareille", se désole une autre habitante.



C'est désormais à la justice de trancher et de dire si les parents sont responsables de la mort de leur fille.