Étienne Cardiles a épousé le policier tué sur les Champs-Élysées à titre posthume

C'est lors d'une cérémonie en petit comité qu'Étienne Cardiles a épousé le policier Xavier Jugelé à titre posthume. Ce dernier a été tué le 20 avril dernier de deux balles dans la tête lors d'une attaque terroriste sur les Champs-Élysées, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Il était âgé de 37 ans. Après l'attentat qui lui a coûté la vie, Xavier Jugelé a été élevé au rang de capitaine et fait chevalier de la Légion d'honneur.



Selon Le Parisien, le mariage a eu lieu mardi 30 mai au soir, à la mairie du XIVe arrondissement. Les deux hommes étaient déjà pacsés. Toujours d'après le quotidien, l'ancien président de la République François Hollande et Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, étaient présents. Les deux personnalités politiques avaient déjà participé à l'hommage national rendu au gardien de la paix le 25 avril dernier. Ce jour-là, Étienne Cardiles avait livré un discours bouleversant, dans lequel il affirmait souffrir "sans haine".

Comme l'explique le site du gouvernement, le mariage à titre posthume "répond à un formalisme particulier et relève du ministère de la Justice". Il dépend de deux conditions : l'existence de motifs graves (les attentats sont cités comme exemple) et "une volonté matrimoniale non équivoque de la personne décédée". Un mariage à titre posthume est autorisé par décret par le président de la République.