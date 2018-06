publié le 08/06/2018 à 09:46

Isauro Aguirre, américain, a été condamné à mort ce jeudi 7 juin. Il avait torturé à mort le fils de 8 ans de sa petite-amie qu'il pensait homosexuel. Les faits remontent à mai 2013. Le petit Gabriel avait été battu, affamé et forcé à dormir dans un placard. La mère de l'enfant, Pearl Fernandez, a quant à elle été condamnée à la prison à perpétuité pour son rôle dans la mort de Gabriel.



Le couple avait été arrêté quand des agents du service d'urgence, appelés au domicile du duo à Palmdale, Californie, ont retrouvé le garçonnet dans un état grave. L'enfant était inconscient, avait le crâne fracturé, des côtes cassées et de petites boules de pistolets à billes logées dans son entrejambe. Il décédait deux jours plus tard.

Durant le procès, le juge a qualifié les actes du couple de "horrible, inhumain, proches du diable". "J'espère juste que vous vous réveillerez au milieu de la nuit, penserez à ce que vous avait fait subir à ce pauvre jeune homme (...) et que ça va vous torturer", a-t-il ajouté.