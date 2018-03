et AFP

publié le 28/08/2016 à 05:02

À Sainte-Geneviève-des-bois (Essonne), le corps d'un homme de 67 ans a été retrouvé mercredi 24 août dans son mobile home. Quand il a été trouvé par les forces de l'ordre, le sexagénaire était entièrement nu et ses mains étaient attachées, la victime "présentait des traces de violences" selon une source judiciaire, les causes du décès n'ont pas pu être déterminées.



L'homme retrouvé est un chef d'entreprise spécialisée dans le transport, il était divorcé. En raison de la très forte chaleur, le corps du sexagénaire était "dans un état de putréfaction avancé" et l'autopsie pratiquée vendredi 26 août n'a pas pu dater avec précision le jour de la mort, qui pourrait remonter "au début de la semaine", a avancé la source judiciaire.

Son mobile home était situé dans la zone d'activité de la Croix-Blanche. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry pour homicide, elle a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Les enquêteurs ont fouillé le domicile de la victime sans savoir si des objets ont été volés. "Les enquêteurs travaillent sur toutes les hypothèses, un différend familial, un différend commercial, un vol qui a mal tourné".